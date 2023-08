Tânărul Doru Andrei a deschis scorul după doar 11 secunde pentru FC Voluntari, în urma unei erori a lui Horațiu Moldovan, însă Rapid a egalat repede, în minutul 13, grație reușitei lui Marko Dugandzic. Ilfovenii au reușit să revină în avantaj cu opt minute înainte de pauză, după un autogol al lui Braun.

Ioan Andone a găsit explicația pentru eșecul Rapidului de la Voluntari

În partea secundă, Rapid nu a reușit să mai revină, iar FC Voluntari s-a impus cu 2-1. După meci, C ristiano Bergodi a evitat să comenteze erorile portarului Horațiu Moldovan și și-a asumat întreaga responsabilitate, spunând că este primul vinovat.

Ioan Andone, fostul antrenor de la Rapid, Dinamo sau CFR Cluj, crede că giuleștenii au tratat cu superficialitate partida cu FC Voluntari, însă este încrezător că formația lui Cristiano Bergodi va reuși să depășească problemele din acest start de sezon.

"Nu mă așteptam să piardă Rapid. Sincer, Voluntari a făcut o partidă foarte bună. Au cedat posesia, au jucat foarte inteligent, au plecat și cu un avantaj după o greșală mare de portar, dar tempoul a fost foarte bun pentru Divizia A. A fost un meci încrâncenat și agresiv. Nu mă așteptam. A pierdut și Farul cu Petrolul, Sepsi a făcut egal cu Oțelul, deci e bine că crește nivelul. Mi s-a părut un meci calitativ.

Nu am apucat să văd golul (n.r - din primul minut, marcat de Doru Andrei). Mă uitam la tribună, am întors capul și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Eu cred că Rapid nu i-a luat în serios. Gafe personale la Rapid și ocazii clare nu au avut, a avut mai multe Voluntari. Putea fi scorul mult mai mare. La ce lot are Rapid, îi vedeam la primele 3 sau la câștigarea campionatului, dar au început prost pentru un club de nivelul Rapidului. Eu cred că Rapid își va rezolva problemele. Au soluții foarte multe. Dacă Petrila și Onea sunt rezerve... eu cred că Bergodi caută să-i motiveze pe toți. E o luptă de durată", a spus Ioan Andone, după FC Voluntari - Rapid 2-1.

Cristiano Bergodi a fost numit la Rapid la începutul acestui sezon. În primele patru etape, italianul a înregistrat o victorie, două remize și un eșec.

Rapid ocupă locul 8 în Liga 1 după primele patru etape, cu 5 puncte, iar acum se pregătește pentru derby-ul cu Petrolul din Giulești, programat duminică, de la ora 21:30.