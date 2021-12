Pancu nu ia în considerare varianta Beșiktaș pentru inaugurarea Giuleștiului: „Varianta Dinamo Kiev e mai plauzibilă!” 

Rapidiștii pregătesc un meci special pentru inaugurarea stadionului, iar unii dintre fani au anunțat că și-ar dori să organizeze și un nou meci de retragere lui Daniel Pancu. Antrenorul român s-a arătat surprins de anunțul făcut de rapidiști, dezvăluind că s-a retras deja din activitate, nu o poate face de două ori.

Pancu a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și www.sport.ro despre ideea unui nou meci de retragere.

"Nu, nu știu de unde a pornit chestia asta. În primul rând, eu m-am retras o dată, nu pot să mă mai retrag încă o dată. Ți-am arătat, am tabloul acolo, la retragere, am avut coregrafie. Adversarul a fost Modelu, în Liga 3, deci unul la mână. M-am retras o dată, nu am cum să mă mai retrag, mai sunt atâția jucători de retras”, a declarat Pancu.

Varianta Beșiktaș, pentru inaugurarea Giuleștiului, aproape imposibilă



Totodată, fostul jucător al Rapidului a comentat și posibilitatea ca meciul de inaugurare să fie cu Beșiktaș, fosta sa echipă, punctând care sunt motivele pentru care crede că varianta Dinamo Kiev ar fi mult mai plauzibilă.

„Beșiktaș, nu cred că e posibil pentru că Turcia e în plin campionat în momentele alea și ar fi greu. Nu cred că Rapid își dorește să joace cu o echipă de rezerve a lui Beșiktaș. Dacă ar veni cu echipa de bază, da.

Varianta Dinamo Kiev este mult mai plauzibilă pentru că în ianuarie, februarie, nu se joacă în Ucraina”, a adăugat tehnicianul.