Ovidiu Herea spune cine e nr.1 din echipa lui Gică Hagi. "E bine să-l ții în teren"

Pentru echipa lui Gică Hagi, care a fost condusă pe tabelă, a ieșit din nou la rampă Constantin Budescu. Creativul mijlocaș cu execuții sclipitoare a pasat genial la golul egalizator marcat de Tudor Băluță.

Ovidiu Herea numește "vioara întâi" din echipa lui Gică Hagi

Ovidiu Herea, fost mijlocaș important al Ligii 1, consacrat la FC Național pe vremea în care echipa "bancarilor" era formată din nenumărate vedete, a scos în evidență într-o intervenție la TV felul în care Budescu gestionează momentele esențiale dintr-un meci, dar și faptul că Hagi a știut cum să-l reinventeze pe fostul playmaker de la Petrolul.

„Pasa este genială, cu toate că din punctul meu de vedere Budescu nu a făcut un joc strălucit. Dar e bine să-l ţii în teren, strict pentru faza asta! Are astfel de execuţii. Eu cred că este 60% meritul lui Budescu pentru golul Farului şi 40% meritul lui Băluţă pentru că şi el urmăreşte foarte bine mingea şi o bagă în poartă”, a declarat Ovidiu Herea, potrivit Orange Sport.

450.000 de euro este cota de piaţă a lui Constantin Budescu, potrivit Transfermarkt

Ce a declarat Constantin Budescu după Farul - U Cluj 1-1

"E bine că am obținut și un punct, cu toate că am avut ocaziile mai clare. A fost mai greu să revenim de la 0-1. Important este că am marcat.

N-am jucat foarte bine în această seară, a fost puțin mai dificil decât în partidele trecute. Este meritul lui (n.r. al lui Tudor Băluță) că a venit din linia a doua și a marcat.

Este o luptă destul de grea, ne dorim să ajungem în play-off, este bun și acest punct. Sperăm să câștigăm cu UTA și să obținem cele trei puncte. Tot timpul este presiune, pentru că este un campionat echilibrat", a fost reacția jucătorului, după meci.