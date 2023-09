Fostul internațional s-a antrenat cu CSC Dumbrăvița în debutul acestui sezon din Liga 2, alături de care a efectuat pregătirea înainte de a-și găsi un nou angajament. Acum, Torje a semnat cu divizionara secundă Concordia Chiajna, alături de care se va bate pentru promovarea în Superligă.

Numele lui Torje a fost asociat și cu o posibilă revenire la Dinamo, dar lucrurile nu s-au concretizat.

Ovidiu Burcă, despre Torje: ”Nu a fost o variantă”

După ce fostul internațional a fost prezentat la Chiajna, Ovidiu Burcă a dezvăluit de ce nu a vrut să-l aducă pe mijlocaș la echipa sa.

"Nu a fost o variantă pentru noi. Încercăm să găsim jucători mai tineri, chiar dacă pe Gabi îl respect foarte mult pentru ceea ce a reprezentat și reprezintă că jucător. Personal îl admir foarte mult ca și om", a spus Burcă, la conferința de presă.

Gabriel Torje: ”Am vrut să renunț la fotbal”

După ce s-a despărțit de Genclerbirligi, Torje a spus că s-a gândit să-și încheie cariera de fotbalist și să se apuce de școala de antrenori.

"Da, am vrut să renunț la fotbal. După ce am terminat în Turcia și am avut mai multe discuții, am avut un moment în care m-am gândit că, dacă nu voi găsi ceva care să-mi convină și doar să mă duc să stau să pierd timpul undeva, aș fi preferat să fac Școala de Antrenori.

Această oportunitate oferită de Chiajna trebuie să o onorez cu seriozitate, cu concentrare maximă și să dau tot ce am mai bun pentru echipă”, a spus Torje.