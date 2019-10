Out 6 luni cand era in cel mai bun moment al carierei! Neicutescu a fost operat in Turcia

Mihai Neicutescu (21 de ani) a trecut cu bine de o interventie dificila.

Atacantul a fost operat dupa ruptura de tendon pe care a suferit-o. Ar fi putut juca in continuare cu dureri si sa amane momentul operatiei, insa risca o accidentare mai grava. Neicutescu a fost ultima data pe teren in meciul nationalei U21 cu Irlanda de Nord, de pe 14 octombrie.

"Profesorul Baris Kocaoglu, cel care a facut operatia, a spus ca interventia a fost un succes si ca jucatorul va reveni pe teren peste 6 luni", anunta clubul Dinamo.

Neicutescu a jucat in 7 meciuri pentru 'caini' in acest sezon, 6 in campionat si unul in Cupa Romaniei. A marcat doar contra aradenilor de la UTA, in Cupa, in meciul terminat 3-1 pentru Dinamo.