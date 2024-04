Formația dirijată de Dorinel Munteanu ocupă locul nouă în play-out-ul Superligii României cu 26 de puncte. Oțelul Galați a înregistrat trei victorii din trei posibile până acum: 1-0 vs. Poli Iași, 2-1 vs. FCU Craiova și 1-0 vs. Dinamo București.

Oțelul pregătește o lovitură de grație la vară! Cu cine negociază gălățenii

Conform GSP, Oțelul vrea să dea lovitura la vară și să aducă un director sportiv din al doilea eșalon al Italiei. Gălățenii negociază, așadar, cu Leandro Rinaudo, oficialul celor de la Palermo.

Sursa citată susține că Rinaudo își încheie înțelegerea cu echipa din Serie B la finele actualei stagiuni, iar conducerea Oțelului vrea să-i creeze lui Dorinel Munteanu toate condițiile pentru a rămâne la Galați și în următorul sezon.

Pentru Oțelul Galați urmează meciul cu FC Voluntari de pe stadionul ”Anghel Iordănescu” de sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 17:00, în etapa cu numărul patru din play-out-ul Superligii României.

Ultima confruntare dintre cele două echipe a avut loc la începutul anului 2024, în sezonul regular, moment în care FC Voluntari și Oțelul Galați au împărțit punctele, în etapa #22.

Dorinel Munteanu, la Oțelul Galați

De-a lungul carierei sale de antrenor, Dorinel Munteanu a stat pe banca tehnică a celor de la FCSB, ”U” Cluj, Oțelul Galați, FC Dinamo, Mordovia, FK Qabala, Astra Giurgiu, Zakho SC, Școlar Reșița, Concordia Chiajna și CSM Reșița.

În al doilea mandat la Oțelul, Dorinel a bifat 75 de apariții la cârma gălățenilor, iar din informațiile oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, antrenorul a înregistrat o medie de 1.60 puncte pe meci.