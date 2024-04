Veste bună primită de George Pușcaș! Anunțul făcut de antrenorul lui Bari înaintea meciului de pe terenul lui Como

Tehnicianul italian a răspuns întrebărilor legate de atacantul pe care Edi Iordănescu îl consideră o piesă importantă în planurile sale pentru Euro 2024.

"(Îl mai așteptăm pe Pușcaș sau nu?) Puscaș a jucat mereu. Împotriva Cremonesei am avut șansa să-l recuperăm pe Diaw, un atacant important pentru noi. După meciul de la Modena, s-a creat o presiune uriașă asupra lui Pușcaș. Am observat că resimte această presiune și am preferat să le ofer șanse lui Diaw și Colangiuli.

Pușcaș, om de bază la SSC Bari

Sunt situații trecătoare în fotbal. Uneori e nevoie de o pauză pentru a te elibera de presiune și a o lua de la capăt. Acum, Pușcaș este din nou integrat în echipă și are o atitudine pozitivă și un spirit combativ. Avem mare încredere în el și știm că are potențialul de a marca golurile care ne vor conduce spre obiectivul nostru", a spus antrenorul lui Bari.

Pentru SSC Bari urmează duelul de pe terenul lui Como, programat sâmbătă, de la ora 15:00, în etapa cu numărul 33 din Serie B.

Como ocupă locul doi în liga secundă din Italia, în timp ce Bari se află pe 15 la doar trei puncte peste locurile care duc în a treia ligă.