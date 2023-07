SPORT.RO a aflat că moldovenii sunt la un pas să-l convingă pe portarul naționalei U23, Raul Bălbărău, să semneze un contract cu Oțelul.

Raul Bălbărău a revenit în România după ce și-a încheiat contractul cu Debrecen (din Ungaria) și este tentat să rămână în țară, la Oțelul Galați.

Bălbărău, dorit și de Lokomotiv Plovdiv

Socotelele oficialilor din Moldova ar putea fi date peste cap de Lokomotiv Plovdiv, care a pus ochii pe portarul român, însă așteaptă un răspuns de la portarul de bază, care și-ar dori să plece de la echipă.

Raul Bălbărău a semnat în vara anului 2022 cu Debrecen, când a plecet liber de contract de la CSA Steaua. După șase luni a fost împrumutat la FC Noah, echipă din Armenia.

10 meciuri a adunat Raul Bălbărău în poarta celor de la FC Noah, încasând 13 goluri și reușind trei intervenții salvatoare, în situații clare.

150.000 de euro este cota de piață a portarului de 22 de ani, cu convocări la activ la naționalele U21 și U23.

Oțelul Galați va întâlni, chiar în meciul inaugural din noul sezon al Superligii pe UTA Arad, vineri, de la ora 18:30, pe teren propriu.

Jucătorii transferați de Oțelul în această vară

Joao Serrao (23 de ani / fundaș central / Portugalia / USC Paredes / liber de contract), Samuel Teles (26 de ani / fundaș dreapta / Portugalia / Feirense / liber de contract), Milen Zhelev (29 de ani / fundaș dreapta / Bulgaria / Arda Kardzhali / liber de contract), Daniel Celea (27 de ani / fundaș central / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Alexandru Pop (23 de ani / atacant / România, Argentina / Unirea Dej / liber de contract), Relu Stoian (27 de ani / portar / România / AS FC Buzău / liber de contract), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / împrumutat), Ariel Lopez (28 de ani / fundaș central / Argentina, Spania / AS FC Buzău / liber de contract), Aurelian Păun (22 de ani / portar / România / "U" Cluj / liber de contract), Pablo Gaitan (31 de ani / mijlocaș central / Argentina / AS FC Buzău / liber de contract)