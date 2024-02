Oțelul - CFR Cluj, meciul zilei din Superliga României, analizat de Dan Chilom 

de Dan CHILOM

Superliga ne delectează astăzi cu trei meciuri. Cel mai disputat se anunță cel de la Galați, acolo unde Oțelul primește vizita CFR-ului. Se întâlnesc doi antrenori cu stiluri diferite, cu metode diferite de antrenament, Adrian Mutu, care face parte din valul nou de antrenori, și Dorinel Munteanu, un tehnician din garda veche. Cei doi nu se vor afla față în față și fizic, deoarece antrenorul Oțelului este suspendat. Va fi foarte interesant să vedem cine va câștiga duelul fizic, antrenorul cu metode noi de lucru, sau antrenorul “Old School”.

Oțelarii ocupă poziția a-11-a, cu 32 de puncte după 27 de meciuri, în schimb ce ardelenii sunt pe locul 2, cu 48 de puncte tot după 27 de meciuri.

Pe propriul teren, echipa antrenată de Dorinel împarte ultima poziție a clasamentului, alături de Dinamo cu doar 12 puncte în 13 partide.

CFR Cluj nu strălucește nici ea în meciurile din deplasare, ocupând locul 6, cu 17 puncte din 13 partide.

Ultima întâlnire dintre cele două s-a terminat la egalitate, scor 0-0, pe 23.10.2023, în Gruia.

Pentru a marca primul gol, Oțelului i s-a acordat o cotă de 3.10, iar CFR-ului, 1.55.

Pentru un scor de 0-0 regăsim o cotă de 9.00.

Cele mai pariate rezultate la această partidă sunt: 0-1 și 0-2.

Daniel Birligea are cele mai mari șanse de a marca în această seară. El este cotat cu 3.25.

3.20 este cota pentru un penalti în joc.

Oțelul are o medie de a marca de 1 gol pe meci în Superligă, în schimb ce CFR are o medie de 1.9 goluri per partidă.

Sugestia Sport.ro:

X pauză sau final.