FCSB a trecut de trei adversare pentru a se califica în grupele Conference League, iar vicecampioana României a obținut un punct din duelurile cu West Ham (1-3) și Anderlecht (0-0). Pentru bucureșteni urmează cele două dueluri cu danezii de la Silkeborg, însă Gigi Becali a lăsat de înțeles că Nicolae Dică ar urma să se bazeze pe echipa a doua la meciurile din competițiile europene.

Daniel Isăilă, despre strategia lui FCSB: "Cum să vinzi jucători și să iei bani buni dacă nu arăți ceva pe plan internațional?"

Decizia vine ca urmare a parcursului foarte slab din Liga 1, unde FCSB a strâns doar opt puncte în primele nouă meciuri și se teme că va rata accederea în play-off.

Daniel Isăilă (50 de ani), actualul antrenor al formației Baniyas, din Emiratele Arabe Unite, nu este de acord cu o astfel de strategie, spunânând că meciurile din competițiile europene sunt scena perfectă pentru ca jucătorii lui FCSB să fie văzuți de echipele importante din Europa.

Fostul selecționer al naționalei U21 a României consideră că FCSB ar trebui să se lupte pe ambele fronturi și să încerce să câștige fiecare meci oficial, indiferent că programul este unul foarte încărcat.

"Da, sunt surprins (n.r - de faptul că FCSB ocupă locul 14 în Liga 1). Indiferent ce scuze încerci să găsești... am văzut că au spus că au jucat din trei în trei zile. Atunci de ce îți propui să câștigi campionatul? Ei au practic două echipe. Trebuie gestionată refacerea după efort, schimbul între jucători după meciuri. Îți asumi, când ești acolo trebuie să joci din trei în trei zile. Cum altfel să facem performanță, să ne batem și să creștem ritmul de joc? Noi aici suferim, la dueluri unu contra unu, avem probleme foarte mari din punct de vedere fizic.

Mi se pare iarăși o... sacrifici? Nu trebuie să sacrifici nimic! Din punctul meu de vedere, ei trebuie să se focuseze pe următorul meci, care e cel mai important. Trebuie să scoată maxim din fiecare meci oficial. Cum adică, vrei să ai imagine, să vinzi jucători la un nivel bun, să iei bani buni și cum dacă la nivel internațional nu arăți ceva, să ai rezultate? Atunci poți vinde un jucător, nu când câștigi în campionatul României. Mă rog, fiecare cu filosofia lui", a spus Daniel Isăilă, într-un interviu pentru Sport.ro.

Gigi Becali: "Ne axăm doar pe campionat"

După eșecul lui FCSB din ultima etapă, 1-2 contra Universității Craiova, Gigi Becali a anunțat care este planul pentru perioada următoare.

"Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează aşa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătăţite, avem şanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalţi. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toţi ăştia pe care am dat bani să joace", a spus Gigi Becali, la Digisport.