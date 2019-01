Oltenii se bat la titlu, dar au rau de inaltime in parcul de distractii! :)) Imagini EPICE cu fotbalistii lui Mangia

Jucatorii lui Mangia au incercat cel mai tare roller coaster din Turcia.

Mitrita si inca noua fotbalisti au prins viteza deasupra paradisului, unde oltenii sunt in cantonament. Jucatorii n-au mancat inaintea cursei.

In Turcia, oltenii stau la masa cu rechinii in hotelul de 1 miliard de Euro.

Craiova e in cantonament in Antalya. Jucatorii vor ramane sa pregateasca acolo si primul meci din noul an in campionat, impotriva Viitorului lui Hagi. Le place prea mult si nu vor sa se intoarca la frigul in Romania.