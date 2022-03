OFICIAL | Dusan Uhrin a semnat contractul! E noul antrenor al lui Dinamo

La conferinţa de presă de la ora 11.00, Uhrin afirmase că încă nu a semnat, subliniind că negociază cu oficialii încă de miercuri, scrie News.ro.

Dušan Uhrin a mai antrenat de două ori Dinamo Bucureşti în carieră, în sezonul competiţional 2019-2020 (23 de meciuri, 9 victorii, patru remize, 10 înfrângeri) şi anul trecut, când a terminat campionatul pe locul 5 în play-out (9 partide, 5 victorii, două remize, două eşecuri), cifre în Liga 1.

Dusan Uhrin, primele declarații ca antrenor al lui Dinamo

„De fiecare dată când vin la Dinamo, Dinamo are ceva probleme. Am încercat să dau tot ce e mai bun ca să salvez Dinamo, de fiecare dată când am fost aici a fost dificil, am avut probleme, iar acum vin aici tot într-o situație dificilă, dau tot ce e mai bun de fiecare dată. Sunt aici de miercuri, am văzut câțiva jucători noi, nu-i cunosc pe toți.

Dinamo începe play-out-ul de pe locul 14, cu nouă puncte, la doar două puncte în fața Academicii Clinceni, ocupanta locului 15, primul direct retrogradabil.