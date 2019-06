OFICIAL | Costel Enache va antrena in Liga 1 in sezonul viitor! Ce echipa a preluat dupa ce a fost dat afara de Niculae de la Astra

Nu e nici Stoican, nici Conceicao. Enache ii ia locul lui Miriuta la Hermannstadt.

Costel Enache a semnat pe un an ci FC Hermannstadt si daca va duce echipa in Play Off, va mai ramane inca unul. Enache a fost dat afara de Niculae de la Astra, desi a ajuns in Play Off si a jucat finala Cupei. Faptul ca s-a plans de conditiile financiare i-a fost fatal la Giurgiu.

Miriuta a lasat-o pe Hermannstadt pentru Kisvarda

Vasile Miriuta a parasit-o pe Hermannstadt imediat dupa barajul care i-a asigurat echipei sibiene mentinerea in Liga I. Miriuta a decis sa plece in Ungaria, la Kisvarda, echipa lui Gicu Grozav.