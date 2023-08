Ofertă de nerefuzat primită de Denis Alibec! Farul și-ar putea pierde „perla” înaintea meciului cu Flora Tallin

Al Muaither, formație din prima ligă din Qatar, i-ar fi propus fotbalistului, potrivit Prosport, un salariu de 800.000 euro pentru.

În ciuda declarațiilor anterioare ale lui Gică Hagi, care a încercat să liniștească fanii cu privire la viitorul lui Alibec la echipă, ultimele evoluții sugerează că lucrurile ar putea lua o altă direcție. Oferta financiară extrem de atractivă a stârnit interesul jucătorului, iar negocierile sunt în curs de desfășurare, susține sursa citată mai sus.

Decizia finală privind transferul lui Alibec va fi luată înainte sau după meciul de retur cu Flora Tallin, programat pentru miercuri, la ora 19:00. Această partidă devine astfel și mai importantă nu doar pentru clubul constănțean, ci și pentru viitorul fotbalistului în cadrul echipei.

Gică Hagi dădea asigurări în urmă cu doar câteva zile că Alibec nu pleacă de la Farul

„Din ce am vorbit, el rămâne cu noi. Din ce știu eu și din ce am vorbit cu conducerea, cu toți împreună, el e focusat cu noi. Se forțează niște lucruri aiurea prin ziar. Înainte de meci, în ziua meciului să apară că are patru oferte, e incredibil, dar asta e, mergem înainte.

Sunt lucruri de presă care și afară se întâmplă și peste tot. Important e că el n-a reacționat, a fost focusat. Am fost și eu acolo, l-am împins și eu puțin probabil. (n.r. ai avut o discuție cu el separat?) Nu, pe teren. I-am spus să se miște, să intre în joc, să facă ceva pentru că aveam nevoie de el”, spunea, în urmă cu 10 zile, managerul campionei.

Farul, aproape să încaseze 750.000 de euro

Farul Constanța este la un pas de play-off-ul Conference League, după ce a învins clar Flora Tallinn, pe teren propriu, scor 3-0, în prima manșă din turul 3 preliminar.

Cu Alibec și Budescu printre titulari, Hagi s-a dovedit din nou inspirat. Cei doi au marcat primele goluri ale Farului, în minutele 48, respectiv 80, iar Queiros a stabilit scorul final în prelungiri.

Returul este programat joi, de la ora 19:00, în Estonia, iar Farul este în mare măsură calificată datorită avantajului clar obținut pe teren propriu.

Pentru calificarea în play-off-ul Conference League, Farul ar urma să fie premiată de UEFA cu suma de 750.000 de euro.

Farul, duel cu Qarabag sau HJK Helsinki în play-off-ul Conference League

Dacă va trece de Flora Tallinn, Farul, aflată pe ruta campioanelor, va înfrunta pierzătoarea din duelul Qarabag - HJK Helsinki. În manșa tur, azerii s-au impus cu 2-1 pe teren propriu.

Golurile lui Qarabag au fost marcate de Leandro Andrade (55) și Juninho (85), autorii paselor decisive fiind doi foști jucători din Liga 1 - Abdellah Zoubir, respectiv Hamidou Keyta. HJK Helsinki a punctat prin Anthony Olusanya (77).

Partidele retur din turul 3 preliminar Conference League se dispută joi, 17 august.

Meciurile din play-off-ul Conference League sunt programate pe 24 și 31 august.