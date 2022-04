Cu opt goluri și trei pase decisive la FCSB în acest sezon, dar și cu proaspătul debut la echipa națională, Octavian Popescu a fost urmărit de mai mulți scouteri în perioada recentă, iar clubul cel mai interesat de serviciile sale pare să fie Benfica Lisabona.

Helmut Duckadam: "Octavian Popescu nu e pregătit pentru Benfica"

Întrebat despre posibilitatea ca Octavian Popescu să facă pasul în Portugalia din vară, Helmut Duckadam, fostul mare portar al Stelei, spune că puștiul lui FCSB trebuie să mai aștepte, un transfer pentru el fiind indicat peste un an, când va avea experiența necesară.

"Benfica e un club foarte mare față de ce ne raportăm noi, dar eu cred că Tavi Popescu nu e încă pregătit pentru un club așa mare. Eu cred că are nevoie de cel puțin încă un an la FCSB, la echipa națională, dacă va fi selecționar. Are nevoie de experiență. Are talent, dar, pe lângă asta, are nevoie de talent și de mult muncă.

Nu mi s-a părut normal că a fost huiduit pe Stadionul Steaua (n.r - la meciul România - Grecia 0-1), dar, din păcate, noi așa ne comportăm", a spus Helmut Duckadam, pentru PRO TV.

Benfica ocupă locul 3 în Portugalia, fiind la o distanță considerabilă de rivalele FC Porto și Sporting. Formația de pe Estadio da Luz a câștigat ultima oară titlul în 2019, iar acum este calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde a pierdut meciul tur contra lui Liverpool, scor 1-3.

Talentatul fotbalist de la FCSB a progresat enorm în ultimul timp și a devenit om de bază la trupa roș-albastră, patronată de Gigi Becali. Finanțatorul vicecampioanei îi dă credit meci de meci lui Octavian Popescu pe care speră să-l vândă cu un preț record pentru fotbalul românesc.

Octavian Popescu a dezvăluit că a discutat o singură dată cu omul de afaceri din Pipera.

"O dată am vorbit cu dânsul. Normal că mă bucur că mă apreciază. Dânsul mi-a și zis să fac tot ce pot să am mingea lângă mine. Știu că vrea mulți bani pe mine. Nu mă gândesc eu la asta. Treaba mea e să joc bine și să ajut echipa. Ce va fi vom vedea. Important e să țin eu același ritm", a declarat Octavian Popescu, pentru Gsp.ro.