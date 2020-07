"Oamenii care au bagat bani in Liga 1 au fost arestati!" Solutie INCREDIBILA pentru iesirea din criza a fotbalului romanesc: "Sa ramana doar 8 echipe!"

Fotbalul romanesc a avut mult de suferit in urma pandemiei de coronavirus.

Incheierea acestui sezon pe teren este inca sub semnul intrebarii in conditiile in care mai multe echipe din playoff-ul si playout-ul Ligii 1 s-au confruntat cu cazuri de coronavirus in randul jucatorilor sau al staff-ului tehnic.

Marius Sumudica a comentat situatia din campionat, spunand ca nu ar trebui sa retrogradeze nicio echipa in acest sezon.

In plus, antrenorul roman de la Gaziantep a mentionat ca varianta unui campionat cu 16 sau 18 echipe este dezirabila, iar cei care nu se pot sustine financiar se pot retrage.

"Eu as face un campionat cu 18 echipe. Ce bani pierzi? Sau as face cu 16 echipe, saracim daca mai intra doua echipe? In halul asta? Daca n-ai bani la fotbal, te retragi, trebuie sa gasesti oameni care baga bani, care investesc.

Oamenii care au bagat bani au fost arestati. Daca i-am arestat, ce facem? Stam in banii de la televiziuni? Faceti doar 8 echipe care isi permit si asta e.

Borcea are bani? Ar putea sa ajute la ora actuala. O sa fuga si Gigi Becali, va spun eu! Copos are bani? Are, dar l-am gonit si pe Copos, daca ii bagam la puscarie..." , a declarat Sumudica.