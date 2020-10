VIDEO: NICI NEUER n-o scotea p-asta! Gol FANTASTIC pentru Cristea in FCSB - Hermannstadt! Executie de senzatie a fundasului

FCSB a deschis rapid scorul in fata Sibiului!

Iulian Cristea a marcat in minutul 3! Urcat in careul advers la un corner, Cristea a inscris fantastic, dintr-un voleu lateral care nu le iese nici atacantilor cu prea mare usurinta! Mingea trimisa de Vina de pe partea dreapta a fost respinsa, Simion a trimis lobat, cu capul, spre Cristea, care a reluat superb, din intoarcere, in coltul opus al portii. Figueiredo n-a putut decat sa admire si el executia din care s-a facut 1-0 pe National Arena.