Antwi, fundaș dreapta ghanez cumpărat în această iarnă, de la FC Urartu, a ratat cantonamentul de iarnă cu FCSB și a avut nevoie de aproximativ o lună pentru acomodare. Luni, africanul a fost introdus în debutul reprizei secunde contra Universității Cluj, când i-a luat locul lui Valentin Crețu.

Florin Vulturar: "Nana Antwi va fi un fotbalist foarte important pentru FCSB"

Cel poreclit "Racheta" de Gigi Becali a fost lăudat de fostul internațional Iosif Rotariu, care a spus că Nana Antwi ar trebui să fie următorul titular al postului de fundaș dreapta de la FCSB.

Cuvinte frumoase despre Nana Antwi are și Florin Vulturar, impresarul care a rezolvat transferul ghanezului de la FC Urartu la FCSB. Agentul FIFA este convins că fundașul va fi unul dintre jucătorii de viitor ai echipei patronate de Gigi Becali.

"Eu zic că Nana Antwi e un jucător care poate să facă diferența. Are viteză, are calitate, stăpânire de sine foarte, foarte bună. Eu zic că poate fi un jucător foarte, foarte important și de viitor. E și tânăr, are 23 de ani", a spus Florin Vulturar, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali, despre Nana Antwi: "N-am apucat încă să văd 'Racheta', n-a dat drumul la kerosen"

După repriza jucată de Antwi contra lui U Cluj, Gigi Becali a spus că nu a avut suficient timp la dispoziție pentru a-l vedea pe ghanez, iar în viitorul apropiat plănuiește să îi ofere un meci întreg.

"N-am putut încă să văd 'Racheta'. Nu a avut timp să dea drumul la kerosen. Într-un fel, aşa, mi-a plăcut, am văzut că are stăpânire de sine, nu a pierdut mingile.

A driblat, a pasat. Stai că îl bag tot meciul, o să vezi. Nu avem U-21. Nu l-ai văzut pe Tavi. Nu este în apele lui. Prinde mingea… băi, nu mai merge să o gâdilăm. Trebuie să dai drumul.

Tavi trebuie să înţeleagă că nu mai merge aşa. Nu merge să gâdilăm mingea. O dăm direct", a spus Gigi Becali.

Nana Antwi, jucătorul de la FCSB "numai fibră și tendoane": "N-am întâlnit așa ceva!"

Antwi i-a impresionat pe cei de la FCSB încă de dinainte de debut prin nivelul țesutului adipos, care este extrem de scăzut. Managerul general Mihai Stoica spune că este primul caz de acest tip pe care l-a văzut de-a lungul carierei.

"Recordul pentru țesutul adipos a fost Tănase, undeva la 3%. Nana Antwi, dacă o să avem tricourile mulate și vrea cineva să-l prindă, n-are nicio șansă că n-are de ce să-l apuce. N-am întâlnit așa ceva. Cred că are 0,001.

O să-l rog pe medicul nostru să-l pună pe device. Numai fibră și tendoane, cum ziceam noi pe vremuri. A fost foarte greu la Medicina Sportivă să i se ia sânge. La cei cu țesut adipos li se văd mai ușor venele", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.