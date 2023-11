”O luăm de la capăt”. Mircea Rednic anunță cum îi ”pedepsește” pe jucătorii de la UTA după 2-4 cu Oțelul

Gălățenii au început în forță meciul și au marcat de două ori în primele cinci minute. Scorul a fost chiar și 4-0, dar UTA Arad a reușit să reducă din diferență cu două goluri marcate pe finalul partidei.

Chiar și așa, Mircea Rednic (61 de ani) a tras concluzii dure după meciul de la Sibiu și a recunoscut superioritatea echipei lui Dorinel Munteanu.

Tehnicianul anunță măsuri la echipă după meciul pierdut înainte de pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

Rednic le-a promis jucătorilor săi că îi va recompensa cu câteva zile libere în cazul în care vor reuși un rezultat bun cu Oțelul, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, fotbaliștii de la UTA se vor întoarce la antrenamente după o singură zi liberă.

Mircea Rednic: ”Am făcut foarte multe greșeli!”

„Când începi jocul de la 2-0, minutul 4, penalty și corner, e foarte greu să revii. Mă așteptam să avem o reacție, n-am avut-o. Țin să-l felicit pe Dorinel, trebuie să recunoaștem că au fost mult mai buni ca și noi. Am făcut foarte multe greșeli, ei pe contraatac au fost foarte periculoși. N-am avut ocazii chiar clare, mă deranjează reacția unor jucători și evoluția lor, mă așteptam mult mai mult.

Când pornești de la 2-0 și 4-5 jucători care până acum au făcut diferența... e greu. Remarc evoluția lui Mihai Cristian care a fost un exemplu, bravo lui, își merită și convocările care sunt acum. Multe greșeli! Și la primul gol pasă greșită, la golul patru iar pasă greșită. Prea multe greșeli cu o echipă disciplinată care joacă. Oțelul astăzi a fost mult mai bună decât noi.

Au câștigat aproape toate duelurile, noi n-am contat la mijlocul terenului. Noi n-am reacționat cum trebuia să reacționăm. E greu să începi de la 2-0, toată săptămâna asta a fost o presiune, era un moment important pentru echipă. Aveam mare nevoie să câștigăm. Și evoluția noastră a fost slabă. Nu trebuie să iau măsuri, sunt jucători care n-au evoluat la nivel înalt.

Poate aici și eu am greșit că am pus presiune prea mare și le-am cerut mai mult decât putem noi. Aveau câteva zile libere, așa n-o să avem. Înseamnă că avem mult de muncit, o să le dau o zi liberă pentru că nu e ușor, noi ne mutăm dintr-un oraș în altul, nici nouă nu ne e ușor. O luăm de la capăt, s-a pierdut un meci. Păcat, era un moment prielnic pentru noi”, a spus Mircea Rednic, după meciul disputat la Sibiu.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați o depășește pe UTA Arad în clasament și ajunge pe locul opt, cu 20 de puncte, la doar două puncte distanță de ultima clasată din play-off, Petrolul Ploiești. Moldovenii o vor întâlni pe Universitatea Craiova în următoarea etapă, pe teren propriu.

De partea cealaltă, UTA Arad rămâne pe locul 12, cu 18 puncte, la egalitate cu Poli Iași și se pregătește pentru meciul din deplasare cu CFR Cluj.