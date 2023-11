Dorinel Munteanu, supărat în ciuda victoriei cu UTA Arad! Ce le-a reproșat jucătorilor săi și ce obiectiv le-a stabilit

La finalul meciului, Dorinel Munteanu și-a felicitat jucătorii pentru că au respectat „partitura” tactică, însă i-a certat pentru că au luat ușor două goluri pe final de meci.

Odată cu victoria în fața lui UTA Arad, Dorinel Munteanu a anunțat ce obiectiv i-a stabilit echipei pentru acest sezon.

„Au respectat ceea ce am discutat. Am avut un adversar dificil. Am deschis repede scorul. Puteam să mai marcăm un gol sau două. Sunt necăjit că am primit două goluri. Și ce dacă au avut posesie? N-au avut nicio ocazie. De ce vă miră? Eu v-am spus de jocul echipei.

Nu știu dacă trebuie să fie o mirare. Îmi doresc să îmi ating obiectivul. Vreau să câștigăm cât mai multe puncte. Obiectivul este playoff-ul. Ei nu au voie să vorbească despre el. Nu sunt mulțumit deloc. Nu este permis să fie relaxați. Chiar nu mi-a plăcut atitudinea unora care au intrat în repriza a doua”, a spus Dorinel Munteanu la finalul meciului cu UTA Arad.

UTA Arad - Oțelul Galați, scor 2-4

UTA era neînvinsă de şapte etape, în carte obţinuse două victorii şi cinci egaluri. Oţelul venea după trei egaluri în Superligă.

Au marcat: Tiberiu Căpuşă (86), Rareş Pop (90+5 - penalty), respectiv Juri Cisotti (3 - penalty), Alexandru Mihai Pop (5, 34), Samuel Teles (54).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Mihai Marius Marica (Bistriţa); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF