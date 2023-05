"Nu știe ce înseamnă fotbalul, deși e om de calitate!" Becali, "lecție de business" îndreptată spre un patron din Liga 1 

Avere Gigi Becali: 325-425 milioane de euro - fotbal, imobiliare

325-425 milioane de euro - fotbal, imobiliare Avere Dan Șucu: 135-145 milioane de euro - mobilă, presă, fotbal

Gigi Becali consideră că Dan Șucu încă nu deține rețeta financiară pentru a o transforma pe Rapid într-o putere a fotbalului românesc.

Patronul roș-albaștrilor are cuvinte de laudă despre Șucu, însă e de părere că suma pe care o vehiculează afaceristul de la Mobexpert e una incompatibilă cu aspirațiile unei formații care vrea titlul.

Becali: "La fotbal, iei mobila pe 7 lei și o dai pe 0 lei"

Becali a declanșat marți seară o adevărată lecție, în opinia sa, de a face afaceri în fotbal. Becali a mai dezvăluit și suma pe care o plătește pentru salarii.

"Șucu nu dă bani așa. Bine, nu că nu are, dar nu dă bani cum dau eu sau alții. El o ia pe chestiuni de eficientizare, că poate dă nu știu cum. El crede că așa merge la fotbal, că o iei pe 7 lei și o dai pe 8 lei.



La fotbal, iei mobila pe 7 lei și o dai pe 0 lei. Eu am înțeles că el a spus că vor să investească 6 milioane în 3 ani, adică 2 milioane pe an. 2 milioane pe an e fleac! Noi fără să investim cheltuim 2 milioane numai pe salarii. El crede că 6 milioane în trei ani sunt mulți bani. Nu sunt mulți bani! Bine, el nu știe ce înseamnă fotbalul, deși e om de calitate.



Plus de asta, e un club la care are foarte mare influență galeria. Iei 7 goluri, cântă galeria, mulțumește... asta nu e în regulă", a declarat Gigi Becali, la Playsport.

Clasament play-off

1. Farul Constanța 46 puncte

2. FCSB 43 puncte

3. CFR Cluj 39 puncte

4. Universitatea Craiova 36 puncte

5. Rapid 34 puncte

6. Sepsi OSK 25 puncte

Programul play-off-ului:

Etapa a 8-a

Rapid București - Sepsi OSK (12 mai, 20:30)

Universitatea Craiova - Farul Constanța (13 mai, 21:30)

FCSB - CFR Cluj (14 mai, 20:30)

Etapa a 9-a

Farul Constanța - FCSB (20 mai, N/A)

Rapid București - Universitatea Craiova (20 mai, N/A)

Sepsi OSK - CFR Cluj (20 mai, N/A)

Etapa a 10-a

CFR Cluj - Farul Constanța (27 mai, N/A)

FCSB - Rapid București (27 mai, N/A)

Universitatea Craiova - Sepsi OSK (27 mai, N/A)