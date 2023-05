A revenit dintr-o călătorie în străinătate chiar înainte de joc și a plecat spre casă, fiind foarte obosit, așa cum ne-a specificat când l-am sunat astăzi.

Laszlo Dioszegi a vorbit pentru Sport.ro despre FCSB - Sepsi 3-1

Dioszegi s-a oprit să vadă meciul la televizor, undeva pe drumul dintre București și Sfântu Gheorghe: „Băieții au făcut 25 de minute foarte bune. Apoi, nu prea am mai jucat nimic. Când am reușit să egalăm, am avut iar un minut sau două foarte bune și am avut încă o ocazie. După 2-1, am căzut psihic și n-am mai avut șanse. Per total, trebuie să recunoaștem, FCSB a meritat victoria”.

Cam puțin 25 de minute plus unul-două minute după 1-1 pentru o echipă cu pretenții, nu? Explică finanțatorul clubului din Covasna: „Este foarte puțin, dar, dacă ne uităm per total la cele 95 de minute, n-am fost un sparring-partner, ci o echipă greu de bătut. Corect, o echipă foarte bună nu joacă numai 26-27 de minute din 95, dar probabil că și mintea jucătorilor e la marea finală. Când ai un examen așa de important în viață, în adâncul gândurilor este finala din 24 mai. Și chiar dacă nu s-ar gândi la acel meci, subconștientul lucrează. Să nu cumva să se accidenteze până atunci...”

Laszlo Dioszegi: "Mulți au văzut echipa mea drept una dintre pretendentele la titlu"

Întrebat dacă este mulțumit de ce a realizat echipa în acest sezon, Dioszegi a specificat: „Mulți au văzut echipa mea drept una dintre pretendentele la titlu. Eu am spus din vară că aș fi mulțumit să intrăm în play-off. Bineințeles, când am intrat în play-off, ne-am gândit că poate-poate vom reuși să ocupăm un loc mai bun decât locul 6, hai să spunem un loc 4.



Dar, după ce am pierdut și al patrulea meci cu același scor, 2-1, știam că visul ăsta s-a dus și că locul 6 este al nostru. Noi am jucat un meci foarte frumos cu Rapid, pe care am învins-o cu 2-0, apoi am încurcat liderul, am făcut 1-1 acasă, și cred că vom mai scoate niște puncte din cele trei meciuri care au rămas.

Dacă am reuși să câștigăm Cupa României, am fi iarăși în Europa al treilea an la rând. Pentru o echipă așa de mică precum a noastră, este o performanță uriașă.”