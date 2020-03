"Nu se pune problema de asa ceva!" Inca un club din Liga 1 nu taie salariile jucatorilor! Anuntul facut de antrenorul echipei: "E greu sa pui un jucator sa renunte la 2000 de euro!"

Inca un club din Liga 1 nu taie salariile jucatorilor.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, nu le va taia salariile jucatorilor chiar daca pandemia coronavirusului a lovit puternic si Romania, iar Liga 1 a fost suspendata. In cazul in care totusi se vor intampina dificultati, Marius Croitoru impreuna cu jucatorii vor lua o decizie care sa ajute clubul.



"Este foarte greu sa pun un jucator din Romania sa renunte la un salariu de 2000-3000 de euro. Aici am tinut legatura cu patronatul, nu se pune problema de reducerea salariilor, dar la nivel de vestiar, daca clubul va intampina dificultati vom ajuta", a declarat Marius Croitoru, la Digi.

Ce a spus Marius Croitoru despre reluarea campionatului

"Eu sunt optimist, toata viata am fost. N-as vedea lucrurile fara un final frumos. Eu zic ca maxim o luna de zile sa ne apucam de treaba, asa vreau sa se intample. Sunt lucruri mai importante acum decat fotbalul", a mai spus Marius Croitoru.