"Nu se poate sa stam asa, cu frica!" Bergodi, suparat dupa victoria cu Arges! Ce le reproseaza jucatorilor sai

Craiova a ajuns la a cincea victorie consecutiva in Liga 1 si este lider cu punctaj maxim.

Oltenii s-au impus prin golurile inscrise de Cicaldau si Elvir Koljic si si-au asigurat pozitia de lider in campionat. Desi au inceput meciul in forta, oaspetii si-au pierdut din ritm, iar in a doua repriza, Arges a reusit sa le puna probleme aparatorilor Craiovei.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi s-a declarat nemultumit de prestatia echipei din a doua repriza.

"3 puncte importante, nu sunt foarte multumit, bucuros. Am jucat bine in prima repriza, dar in a doua...daca noi credem ca putem juca asa, nu ajungem nicaieri. Nu se poate sta asa, cu frica de a lua un gol. In fotbal se schimba lucrurile de la un moment la altul in cursul meciului.

Important e ca am luat 3 puncte, mi-a placut prima repriza, a doua nu. Nistor a fost singur cu portarul, Mihaila la fel, lovitura de cap a lui Elvir, am avut ocazii in care puteam sa mai inscriem.

Noi suntem departe de faza golului pe care l-au inscris ei, mi se pare ca e faza fixa, nu am fost asa agresivi acolo, asa am vazut.

Ivan a avut probleme, avea ceva de la pauza, l-am schimbat, dar nu cred ca e cine stie ce.

E un jucator extraordinar, probabil e cel mai bun atacant din Romania e Elvir. Nu vreau sa spun inainte ca vine ghinionul, dar cred ca poate fi un an important pentru el ca a inceput campionatul intr-o maniera extraoridnara", a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.