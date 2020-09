Cine este oficialul Craiovei de care s-a plans Bergodi dupa meciul cu FC Voluntari! "Aud lucruri care nu imi plac din tribuna!"

Cristiano Bergodi a reactionat la finalul partidei dintre Universitatea Craiova si FC Voluntari.

Antrenorul a spus ca nu este de acord cu faptul ca jucatorii sunt certati din tribune de oficialii clubului.

"E ceva aici care nu imi place deloc. Jucatorii aud lucruri care nu-mi plac din tribune. Lumea vorbeste ca aici e un prost, dar am avut 11 meciuri, dintre care 10 victorii! Am pierdut doar 30 de minute cu CFR! Nu-mi place deloc cand persoane din anturajul echipei vorbesc despre noi. Daca ar fi suporteri si ne-ar injura as spune… Dar sunt persoane din anturajul echipei", a declarat, la finalul meciului, tehnicianul oltenilor.

Potrivit GSP, cel de care s-a plans Bergodi ar fi directorul sportiv al Craiova, Silvian Cristescu, unul dintre cei mai vulcanici membri ai staff-ului.

Cristescu este prieten apropiat al finantatorului Mihai Rotaru si este prezent intotdeauna in loja.

El a fost si la partida cu FC Voluntari, fiind unul dintre putinii reprezentanti ai clubului care au urmarit meciul din tribune, in conditiile in care Marcel Popescu, Sorin Cartu si Mihai Rotaru au lipsit din cauza ca sunt in carantina dupa ce au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.