"Nu putem juca doar cu numele". Avertismentul lui Toni Petrea pentru jucătorii de la U Cluj

Rapid a deschis scorul prin Marko Dugandzic (45), al cărui şut a fost deviat nefericit de Radoslav Dimitrov. Oaspeţii şi-au majorat avantajul prin autogolul lui Bogdan Vătăjelu (62), care a reluat mingea în propria poartă, în încercarea de a degaja centrarea lui Alexandru Albu.

Francezul Jayson Papeau (72) a închis tabela, după ce apărarea clujeană nu a reuşit să respingă o centrare. Aceasta este prima victorie pentru Rapid în noul sezon, sub comanda antrenorului Cristiano Bergodi.

Declarațiile lui Toni Petrea după înfrângerea cu Rapid

"Am primit gol după o fază fixă. Am cedat total jocul în repriza a doua. Temători, am avut foarte multe greșeli de pasare inexplicabile. Nu am vrut să le dăm posibilitatea să vină peste noi. A venit autogolul, iar, după aceea, nu am putut face prea multe lucruri. O repriză a două dezamăgitoare.

M-a dezamăgit atitudinea din repriza a doua. Nu am arătat ca o echipă, iar adversarul a profitat. Nu știu dacă e nevoie de timp. E important ca fiecare jucător să înțeleagă că nu singur poate câștiga un meci. Trebuie să lucrăm foarte mult aici.

Avem trei jucători sub vârstă. Nu suntem blocați, dar le-am spus că cel care se pregătește și merită să joace va juca. Problema e la cum ne-am exprimat noi în repriza a doua.

Fără doar și poate, pretențiile sunt mai mari, e normal. Atât timp cât au venit jucători cu experiență, trebuie să se vadă în joc. Nu putem juca doar cu numele. Experiența jucătorilor trebuie să fie pusă în slujba echipei. Acest lucru nu s-a văzut azi. O victorie meritată pentru U Cluj", a declarat Toni Petrea, după meci.