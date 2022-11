Andrei Cordea a jucat dezinvolt, a marcat un gol și a oferit un assist pentru Octavian Popescu. Extrema de la FCSB a avut o misiune grea pentru că l-a avut adversar direct pe Junior Morais, unul dintre cei mai valoroși fundași stânga din România, dar a reușit să-l scoată din joc după un plan bine stabilit.

Becali și agresivitatea luptătorului de la FCSB

Gigi Becali și-a exprimat aprecierea pentru Andrei Cordea. Într-o intervenție la Ora Exactă în Sport, Becali a vorbit și despre Malcom Edjouma, dar și despre felul în care l-a perceput pe Cordea.

"Cordea, m-am gândit. Bă, a făcut prima repriză, că e jucător valoros. Dar nu mă așteptam eu la Cordea să facă pressing și în a doua repriză, să aibă atitudinea aia.

Nu m-am așteptat niciodată. E jucător bun, aleargă mult, dar așa ceva, inadmisibil, nu-mi vine să cred. E incredibil ce a făcut Cordea aseară. Mă refer la agresivitate. Dacă jucăm așa în continuare, nu ne oprește nimeni", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

"Ne-am dorit din suflet să câștigăm. Fiecare jucător care a intrat a jucat cu inima. Nu le-am dat nicio șansă din minutul 1! Cred că de când am ajuns la stadion am ajuns mult mai motivați decât ei, i-am simțit și în teren. Astăzi meritam victoria. Am mai făcut meciuri bune, foarte bune, dar la West Ham nu am reușit să câștigăm. Astăzi ne-am simțit toți ca o familie, am venit de un an și jumătate și nu am simțit așa ceva”, a spus Cordea, la finalul partidei de pe Arena Națională.

Atacantul FCSB-ului a cauzat și eliminarea lui Junior Morais. Fundașul Rapidului a fost trimis la cabine după ce l-a lovit peste față pe adversarul său: ”Eu am fost concentrat, am fost motivat, știam că el este un jucător ofensiv. Acolo, la cartonașul roșu, l-am enervat puțin. Știam că se va enerva, a fost o tactică, l-am enervat din primul minut și am scos cartonașul roșu”.

FCSB - Rapid 3-1

FCSB s-a impus cu 3-1 în fața lui Rapid București, care nu a evoluat așa cum a făcut-o în ultimul timp, în deplasare, pe Arena Națională. Pe stadion au fost prezenți peste 31 de mii de suporteri, care au făcut o atmosferă „de vis”.

Andrei Cordea a deschis scorul pentru FCSB în minutul 14, după o pasă excelentă dată de Tavi Popescu. În minutul 29, Andrea Compagno a majorat diferența, după ce a speculat o eroare în defensiva Rapidului.

„Perla” lui Gigi Becali, Tavi Popescu, s-a impus și el pe tabelă, în minutul 57, după o cursă excelentă făcută de Andrei Cordea până aproape de poarta lui Horațiu Moldovan care i-a pasat, în cele din urmă, decisiv.

Giuleștenii au redus diferența prin Dugandzic din penalty în minutul 76, dar, cu un om în minus, pentru că Morais a luat roșu în minutul 70, nu au mai reușit să modifice scorul de pe tabelă, iar meciul s-a încheiat 3-1.

FCSB - Rapid 3-1

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Haruţ, Tamm, Radunovic - Olaru, Şut, Oaidă (Nikolov 84) – Cordea (Fl. Coman 89), Compagno (Omrani 85), Oct. Popescu (Miculescu 65). ANTRENOR: Mihai Pintilii

RAPID: Moldovan - Onea, Săpunaru, Dr. Grigore, Jr. Morais – Emmers (A. Ciobanu 67), Albu, Kait – Sefer (Pănoiu 59), Luckassen (Fl. Ştefan 72), Ioniţă II (Dugandzic 59). ANTRENOR: Adrian Mutu

Cartonaşe galbene: Crețu 75 / Jr Morais 68, Bogdan Pătraşcu 87

Cartonaş roşu: Jr. Morais 70