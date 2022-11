Claudiu Niculescu (46 ani) nu a stat departe de antrenorat. Demis de la Politehnica Timișoara după doar 10 meciuri, în care a înregistrat 6 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri, fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu CSC 1599 Șelimbăr, ocupanta locului 11 din Liga 2, cu 17 puncte după 13 meciuri.

Claudiu Niculescu, noul antrenor al lui CSC Șelimbăr

„CSC 1599 Șelimbăr are începând de astăzi un nou antrenor principal. În vârstă de 46 de ani, Claudiu Niculescu va conduce antrenamentele “alb-roșilor“ din Șelimbăr și va avea primul duel oficial sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, cu CSM Slatina.

'De astăzi începem un nou capitol pentru clubul nostru alături de Claudiu Niculescu, cu care am semnat un contract valabil până la finalul sezonului actual. Este un parteneriat în urma căruia dorim să intrăm în normalitate și să devenim o echipă puternică de care să fim mândri', a declarat Cornel Stănilă, directorul general al clubului nostru”, este comunicatul oficial emis de CSC Șelimbăr.

Declarația lui Claudiu Niculescu, după plecarea de la Poli Iași

„Nu am simțit că nu aș fi fost susținut. Ba dimpotrivă, am fost susținut în Copou. Și la discuția care a dus la despărțire a fost foarte ok, decizia a venit natural, nu a impus nimeni nimic. A fost o discuție lungă, aplicată. Chiar nu am simțit că nu aș fi avut susținere din partea conducerii. Peste toate astea trebuie să rămânem, însă, cu un reper important. Poli este la un punct de promovarea directă în Liga 1, iar acest lucru este extrem de important.

La finalul sezonului sper ca Poli să promoveze și dacă vor reuși să facă asta mă voi bucura pentru faptul că am avut și eu un merit. Dincolo de asta, jucătorii trebuie să înțeleagă că Liga a 2-a este un alt fotbal, mult mai agresiv. În mare parte au înțeles asta, din păcate nu am putut să mai continui, pentru că sunt convins că puteam să facem o treabă bună mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu pentru Liga 2.ro.