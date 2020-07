BREAKING NEWS | Un fotbalist de la Astra este suspect de Covid-19! Ce se intampla cu meciul cu Craiova! | Cine este jucatorul suspectat

Meciul dintre Astra si Universitatea Craiova este in pericol!

UPDATE 13:50: Fotbalistul Astrei care a fost testat in aceasta dimineata este Crepulja.

El a avut un puseu de febra, dar nu prezinta alte simptome de coronavirus.

In jurul orei 16 vor veni rezultatele testului si decizia DSP in cazul in care jucatorul este depistat pozitiv.

Unul dintre jucatorii de la Astra a acuzat stari febrile si este suspect de coronavirus.

Potrivit unor surse Sport.ro, fotbalistul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost testat in aceasta dimineata.

Vom reveni cu amanunte despre disputarea partidei cu Universitatea Craiova, programata la ora 21:30.