"Nu are nicio noimă ce spune Tănase!" De ce îl contrazice MM Stoica pe căpitanul de la FCSB

Florin Tănase, un fotbalist care nu se ferește să spună exact ce gândește, a luat atitudine la finalul meciului cu U Cluj, echipă nou promovată. Căpitanul roș-albaștrilor a comunicat explicit că FCSB nu beneficiază de un lot atât de valoros cum pretinde Gigi Becali.

”Nu are nicio noimă ce spune Tănase. Dacă discuţia asta era după 10 etape, cu jucători accidentaţi, înţelegeam. Cum să vorbeşti de lot la prima etapă? Ce copii avem? A jucat Musi, a jucat Tănasă? Nu are absolut nicio noimă ce spune! Poate să simte orice, dar nu are sens.

O să îi explic mâine că tot ce a spus nu are niciun sens. Nu de asta am făcut noi 1-1 cu U Cluj, că am avea mulţi copii în lot. Atât m-a deranjat, că nu are sens. El e un băiat foarte deştept, dar a spus lucruri fără sens”, a spus MM Stoica, potrivit Orange Sport.

FCSB și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 1-1, după un meci în care arbitrajul video a intervenit de două ori. Mai întâi, VAR-ul a anulat reușita lui Tescan, din lovitură liberă, iar apoi pe cea a lui Florin Tănase. Înainte de pauză, Adrian Bălan a marcat din pasa lui Ioan Filip, iar Florin Tănase a restabilit egalitate dintr-un penalty obținut tot de el. În următoarea etapă, U Cluj va juca ”acasă” cu Universitatea Craiova, iar FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Rapid.

Florin Tănase: ”E deranjant că nu am jucat, nu am pasat”

„Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mai mult, nu am făcut-o. Au jucători cu experiență, nu pot să spun că ne-au surprins. Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă în prima repriză.

Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat. Este și el un copil (n.r. - Sorin Șerban), nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaș la începutul meciului, fiind fundaș nu poți să mai ai aceleași intrări, ești mai reținut.

Am așteptat cu emoții, altfel nu ai cum. Poate că am avut și penalty astăzi. Noi trebuia să jucăm mai mult, cum am mai spus. Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Noi avem și mulți copii, trebuie să fim realiști. Nu că FCSB are cel mai bun lot. De unde? Suntem puțini!

Dacă vom juca precum în seara asta, nu vom avea nicio șansă (n.r. - în Conference League)! Este dificil, trebuie să analizăm și să jucăm cum o făceam în finalul sezonului trecut”, a spus Tănase.