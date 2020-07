Noutate pentru Dinamo in acest sezon. "Cainii" au folosit 6 jucatori produsi de academie in meciul cu FCSB!

Dinamo a avut in primul "11" cinci jucatori formati de club, iar unul a intrat pe finalul meciului.

In returul semifinalei Cupei Romaniei contra FCSB, meci pierdut cu 0-1, Dinamo a inregistrat doua premiere pentru acest sezon: a jucat cu cel mai mic numar de jucatori straini printre titulari (2) si a folosit in primul “11” cel mai mare numar de jucatori formati in propria academie (6). Pentru aceasta partida, antrenorul Adrian Mihalcea i-a preferat din primul minut pe Mihai Popescu, Ricardo Grigore, Andreas Mihaiu, Robert Moldoveanu si Mihai Neicutescu, in timp ce de pe banca de rezerve a mai intrat Valentin Borcea (90+1), iar Andrei Bani a fost rezerva neutilizata.

Dinamo are una dintre cele mai bune academii de juniori din Romania, dar promovarile in lotul echipei de seniori au fost sporadice in ultimii ani, pe fondul schimbarilor tot mai dese de antrenori, care au cerut propriile transferuri si aducerea jucatorilor experientati. Printre jucatorii promovati de la echipele inferioare se numara, alaturi din cei din echipa actuala, Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Valentin Costache (CFR Cluj), Constantin Dima (Astra Giurgiu), Patrick Petre (Dacia Unirea Braila), Darius Buia (Viitorul Tg. Jiu), Vlad Mutiu (Farul Constanta), Laurentiu Manole (Dacia Unirea Braila), Andrei Tarcoveanu (FC Viitorul), Alin Dudea (CSM Resita), Ion Gheorghe (FC Voluntari) sau Gabriel Raducan.

"Cainii" au castigat Liga Elitelor U19 (2016-2017) si Cupa Elitelor U19 (2017-2018), mai jucand de doua ori in finala celui mai puternic campionat de juniori din Romania (2018, 2019). In acest sezon, Dinamo avea sanse mari de calificare in semifinalele Ligii Elitelor U19 si U17, fiind pe locul secund la ambele categorii de varsta, pana ca aceste competitii sa fie sistate din cauza pandemiei de coronavirus. Pe fondul eliminarii din Cupa Romaniei si a traseului slab din Liga 1, Dinamo vede astfel un lucru pozitiv in activitatea din ultima vreme prin conectarea cu academia clubului, care fusese criticata ca nu propune jucatori pentru prima echipa.