Noul antrenor de la CFR ii sperie pe stelisti: "As fi vrut sa ramana Dan Petrescu". De ce se teme FCSB

Dupa ce Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj, cel mai vehiculat nume pentru a-i lua locul este cel al lui Edi Iordanescu.

CFR Cluj a obtinut victoria in campionatul Ligii 1 in acest an in fata FCSB-ului, iar schimbarea de antrenor a ardelenilor ii pune pe ganduri pe cei de la formatia ros-albastra, dupa cum marturiseste chiar Helmuth Duckadam.

"Mie mi-ar fi convenit sa continue Dan Petrescu la CFR Cluj. Orice antrenor va veni, va schimba jocul echipei. Edi este un antrenor de viitor, implicat, mie imi place, am o relatie buna cu el. Va fi la fel de greu pentru noi si anul asta cu el pe banca. De aceea am spus ca as fi vrut sa ramana Dan Petrescu, pentru ca este greu sa menti aceeasi linie doi ani la rand", a spus Helmuth Duckadam, presedinte de imagine al FCSB, potrivit Digisport.

Cei de la CFR Cluj vor anunta numele noului antrenor zilele urmatoare, insa cel mai probabil, inlocuitorul lui Dan Petrescu va fi Edi Iordanescu, fost tehnician al Astrei.