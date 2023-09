Nicolae Dică numește jucătorul-surpriză de la FCSB. "L-am avut la Mioveni"

Unul dintre cei remarcați pentru cum au evoluat până acum în tricoul formației bucureștene este Mihai Lixandru, mijlocaș în vârstă de 22 de ani, cotat la 300.000 de euro de Transfermatkt, care poate evolua chiar pe mai multe poziții. Nicolae Dică a avut cuvinte de laudă pentru Mihai Lixandru (22 de ani / 1,84 m), jucător pe care Elias Charalambous se bazează din ce în ce mai mult la FCSB.

Nicolae Dică: "Mihai Lixandru e un plus pentru FCSB"

"Pe Lixandru l-am avut la Mioveni, a mai jucat la Pandurii fundaș central, poziția lui e de mijlocaș central, dar este un jucător bun. Dacă-l folosesti fundaș central o perioadă mai lungă, îți poate da randament. E un plus pentru FCSB. Dacă i se va da încredere... Dacă va juca stoper pe partea dreapta îi va ajuta și mai mult pe cei de la FCSB", a declarat Nicolae Dică la televiziunea Orange Sport, marți seara.

Lăudat și de Gigi Becali

Cotat la 300.000 de euro, jucătorul născut în București mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2025. Lixandru a jucat în acest sezon șase meciuri pentru FCSB. Are 1,84 m și poate evolua atât ca mijlocaș cu sarcini defensive, cât și fundaș central. Lixandru a fost remarcat luni, după meciul cu Sepsi, 5-2, și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali. ”Mi-a plăcut că am descoperit un jucător, Lixandru. Auzeam de el, dar nu știam cine e. Mi-a plăcut că l-am văzut pe Lixandru și îmi pun baza în el. Fotbalist, într-un an sau doi o să vedeți cine e”, a declarat Gigi Becali.