Nicolae Dică, antrenor FC Voluntari, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului despre situația ilfovenilor și a remarcat faptul că începând de luni vor exista câteva schimbări în componența angrenajului.

Nicolae Dică anunță schimbări la FC Voluntari: ”Este păcat”

De asemenea, tehnicianul a scos în lumină faptul că Universitatea Craiova este o echipă valoroasă, dar și dificilă, și a evidențiat atuurile pe care le au oltenii înainte de partida directă de pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Ultima dată când FC Voluntari și Universitatea Craiova s-au întâlnit a fost în turul sezonului regulat, moment în care cele două cluburi au remizat pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, scor 0-0.

”Întâlnim un adversar care se luptă pentru câștigarea campionatului, o echipă valoroasă cu jucători de echipă națională. Mai ales de la mijloc în sus unde au jucători foarte buni unu contra unu, jucători de viteză. Trebuie să fim foarte pregătiți. Trebuie să facem un joc foarte bun, mai ales defensiv, ca să scoatem un rezultat pozitiv. Și bineînțeles pe fază ofensivă să marcăm.

Veți vedea anumite schimbări mâine la echipă. Sper să aibă efectul așteptat. Este păcat că reușim să aducem mingea în față, să avem o posesie bună în aceste 3 jocuri de când am venit. Acolo în careu trebuie să fim mai răi, să dăm 100 % ca să marcăm, pentru că doar așa se văd lucrurile bune.

O surpriză plăcută pentru mine ar fi ca George Merloi să revină cât mai repede. Este un jucător important al echipei, a început bine campionatul și e păcat că s-a accidentat. Am început deja să îl integrăm în echipă și sunt sigur va fi un plus pentru că am văzut că are ambiție mare”, a spus Nicolae Dică.

În campionat, FC Voluntari se află în ”zona fierbinte” cu 27 de puncte. Șase victorii, nouă rezultate de egalitate și 11 înfrângeri au însemnat până acum elevii lui Dică.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se situează în zona de play-off, pe poziția a cincea, cu 39 de puncte. 10 victorii, nouă remize și șapte eșecuri au bifat oltenii până acum.