Fotbalistul a plecat din România, tot de la trupa din Bănie, în februarie 2019. Universitatea Craiova l-a vândut atunci pentru opt milioane de euro la New York City și l-a adus patru ani și jumătate mai târziu pe gratis.

Nicolae Dică a ales între Andrei Ivan și Alexandru Mitriță

Nicolae Dică, fost internațional român și fost antrenor la FCSB și CS Mioveni în sezonul 2022/23, a precizat că Alexandru Mitriță se prezintă mult mai bine față de Andrei Ivan, omul în care oltenii și-au pus baza atât timp la Universitatea Craiova.

„Calităţile lui Ivan cele mai bune sunt viteza şi forţa. Este jucător de bandă, nu de zonă centrală, pentru că în aglomeraţie el nu se descurcă, are nevoie de spaţiu.

Între el şi Mitriţă, mai bine îl alegi pe Mitriţă, pentru că este jucător care vine în zona centrală, ştie să se descurce în aglomeraţie, are o tehnică bună şi poate să ia unu contra unu, să verticalizeze, să dea ultima pasă. Ivan? El nu are ultima pasă. Mitriţă are mai multă calitate în zona centrală. Ivan este bun pe spaţiu, când îl prinde pe adversar unu contra unu.

În partea dreapta nu e mare diferenţă pentru el pentru că are o viteză bună, îşi face mingea pe piciorul drept şi dă la poartă. Nu cred că va fi o mare problemă la el”, a spus Nicolae Dică, potrivit OrangeSport.

FCU Craiova, în perioada de mercato

Antrenor - Eugen Neagoe (confirmat)

Veniri - Alexandru Mitriță (28 de ani / extremă stânga / România / New York City / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Florin Borța (24 de ani / fundaș dreapta / România / Petrolul), Ivan Martic (32 de ani / fundaș dreapta / Elveția / FC "U" Cluj), Ionuț Mitran (21 de ani / fundaș dreapta / România / CSM Slatina), Atanas Trică (18 ani / atacant / România / CSA Steaua), Marian Danciu (21 de ani / extremă stânga / România / CSM Slatina)

Plecări - Bogdan Mitrea (35 de ani / fundaș central / România / "U" Cluj / contract reziliat), Bogdan Vătăjelu (30 de ani / fundaș stânga / România / contract încheiat), Valerică Găman (34 de ani / fundaș central / România / FC Hermannstadt / contract încheiat), Jean Baptiste Mendy (19 ani / fundaș central / Senegal / ACB Ineu / împrumut expirat), Ionuț Vînă (28 de ani / mijlocaș central / România / FCV Farul / contract reziliat), Sergiu Hanca (31 de ani / extremă dreapta / România / Petrolul / contract reziliat), Ivan Martic (32 de ani / fundaș dreapta / Elveția / contract reziliat)