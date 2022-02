Nicolae Badea, atac la Iuliu Mureșan: „A spus că nu pot să fiu decât cel mult un consultant!” Detalii despre situația de la Dinamo 

Dinamo a fost umilită de Universitatea Craiova, pe teren propriu, 1-6 și ajunge la al treilea meci consecutiv în care încasează mai mult de trei goluri. „Câinii” se află pe penultimul loc în clasament, cu doar 12 puncte obținute, iar coșmarul retrogradării pare mai aproape ca niciodată.

După dezastrul de joi seară, Iuliu Mureșan, administratorul special al clubului, urmează să fie demis, alături de antrenorul Flavius Stoican. Susținut inițial de Nicolae Badea în momentul numirii sale, Mureșan nu mai este dorit la clubul din „Ștefan cel Mare”.

Ce a spus Nicolae Badea despre situația de la Dinamo și despre Iuliu Mureșan



Relația celor doi s-a stricat după demiterea neașteptată a lui Mircea Rednic, în luna decembrie, decisă de Iuliu Mureșan. Badea fusese cel care îl convinsese pe Rednic să preia banca lui Dinamo, iar vestea demiterii anternorului a primit-o din presă, după cum a dezvăluit chiar el.

Badea a vorbit despre situația de la Dinamo, dar și despre Iuliu Mureșan, pe care l-a „taxat” pentru declarațiile făcute anterior.

„Nu are cum să fie convocată azi Adunarea Generală, dar urmează. Nu știu dacă domnul Mureșan a plecat, nu am vorbit cu dumnealui. Nu se poate stabili un înlocuitor. Adunarea Generală are o procedură, are un convocator. Trebuie să fie prezenți acționarii, pentru că administratorul special este numit de Adunarea Generală.

Administratorul judiciar poate prelua și atribuțiile administratorului special. Dar până la decizia Adunării Generale nu-l împiedică nimeni pe domnul Mureșan să-și desfășoare activitatea la club”, a declarat Badea pentru GSP.

Întrebat despre situația de la echipă și dacă s-a greșit prin demiterea lui Rednic, omul de afaceri a declarat: „Nu știu, așa cum a spus și domnul Mureșan, eu nu pot să fiu decât cel mult un consultant. Vă amințiți, nu? Așa cum am spus, n-am fost parte nici la îndepărtarea lui Mircea Rednic. Nu că n-am fost parte, dar nici măcar n-am știut. Am aflat de la dumneavoastră.

N-au de făcut nimic decât să joace, să încerce să obțină niște puncte. Când și de unde e cam greu de spus, după cum s-au desfășurat lucrurile de la începutul campionatului. Dacă scădem cele șase puncte din primele trei etape, ale lui Dario Bonetti, mai rămân șase”.