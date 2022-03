”Niciodată, nu!” Becali poate să-și ia gândul de la antrenorul pe care-l vrea la FCSB

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a avut un răspuns categoric când a fost întrebat dacă se teme că-l va pierde pe antrenorul său. Omul de afaceri este convins că Marius Croitoru va rămâne la FC Botoșani cel puțin încă doi ani.

Valeriu Iftime îi închide ușa în nas lui Becali: ”Niciodată, nu!”

„Niciodată, nu! Nu am nicio teamă, adică atâta timp cât lumea e normală, cât încă nu atacă Putin Europa, cât nu se pun butoanele, la Doamne ferește ziceam aici. Am vorbit ceva cu Marius, am stabilit ceva, e fără sens să tot comentez asta. Un cataclism din ăsta, nu doar mondial, ci în mintea unor oameni poate schimba normalitatea pe care o am eu acum.

Marius este antrenorul meu încă doi ani de zile aici încolo, avem niște obiective, e foarte ambițios să aduc trei mijlocași despre care să se vorbească mult în această vară în campionatul național. Să am o echipă care să știe să joace fotbal, să aibă posesie, așa cum vrea el”, a spus Valeriu Iftime, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Croitoru are un contract valabil până în 2024 și o clauză de reziliere de două milioane de euro, dar ar putea insista pentru transfer, dacă i se va oferi un salariu de nerefuzat și asigurarea că va conlucra cu Gigi Becali pentru alegerea transferurilor viitoare. O motivație în plus o reprezinta și primele promise antrenorilor de la FCSB pentru cucerirea titlului (500.000 euro), calificarea în grupele Champions League (1 milion euro) sau Europa League (500.000 euro).

La FCSB, Croitoru ar putea să lucreze cu foștii săi elevi de la Botoșani, Andrei Miron, Malcom Edjouma, Răzvan Oaidă și Denis Haruț, dar și cu foștii săi colegi de echipă de la Timișoara, Cătălin Straton, Valentin Crețu și Ovidiu Popescu.

Marius Croitoru (41 ani) este cel mai longeviv antrenor din actuala ediție a Ligii 1, el preluând pe FC Botoșani în vara anului 2019, deși nu are licența PRO de antrenor. A reușit două calificări în play-off-ul Ligii 1 cu o echipă unde media salariilor este de 4.000 de euro pe lună, mult sub media echipelor cu pretenții din prima divizie.