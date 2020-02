"Nici la juniori nu vezi greselile astea." Vasile Miriuta si-a "curentat" fundasii dupa infrangerea cu Botosani

Meciul Botosani - Hermannstadt s-a incheiat 2-1.

Vasile Miriuta s-a declarat extrem de suparat la finalul partidei si a spus ca greselile din defensiva l-au costat punctele de astazi. Moldovenii au schimbat din nou coplul de fundasi centrali si spune ca nici de data aceasta nu a gasit formula ideala din centrul defensivei:

"Nici la juniori si copii nu faci greselile astea. Nu stiu daca a avut vreo ocazie Botosani. Trebuie sa gasesc cuplul de fundasi centrali, e inadmisibil ca echipa aceasta sa incaseze 40 de goluri. Noi am scapat de 3 ori cu portarul lor in prima repriza, ei dupa o jumatate de ocazie ne-au dat gol. Sunt foarte suparat si vom lucra in continuare la antrenamente ca sa nu mai facem aceste greseli.

Ne asteapta un meci greu cu Astra peste o saptamana, trebuie sa ne punem la punct si sa incercam sa castigam. Am emotii la retrogradare, dar am mare incredere in mine si in jucatori si sunt sigur ca vom ramane.", a spus Miriuta la finalul partidei.