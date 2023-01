Valentin Țicu, dorit de Standard Liege și Genk: „E adevărat, suntem în tatonări!” Cât cere Petrolul Ploiești 

Valentin Țicu (22 ani) a ieșit în evidență în primul sezon al Petrolului de la revenirea în Liga 1. Căpitanul „lupilor galbeni” a ratat un singur joc în acest compionat, ultimul, cu CS Mioveni, 0-1. În rest, a bifat 21 de prezențe, reușind să ofere două pase decisive, cu Sepsi OSK, 1-1, și FC Voluntari, 1-0.

Valentin Țicu are șanse mari să plece în Belgia în această iarnă

Prestațiile lui Valentin Țicu i-au atras atenția și lui Standard Liege. Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a confirmat că belgienii s-au interesat de serviciile fundașului stânga, însă, a ținut să precizeze că nu va pleca sub 400.00 de euro de la Ploiești.

„E adevărat, suntem în tatonări cu Standard pentru Țicu. Am fost întrebați, am răspuns, vedem ce se va întâmpla în continuare. Oricum, dacă se va ajunge la un transfer, indiferent de destinație, nu pleacă niciun cent sub 400.000 de euro. Nu suntem disperați să vindem, motiv pentru care am putea lua în calcul doar potențiale oferte decente, nicidecum subevaluate, cum s-a întâmplat în cazul altor jucători”, a declarat Claudiu Tudor pentru PlaySport.

Valentin Țicu este dorit și de Genk

În urmă cu o săptămână, impresarul jucătorului a anunțat public că Genk a înaintat oficial o ofertă pentru Valentin Țicu. Din spusele lui Florin Vulturar, suma se ridică la 350.000 de euro, cu 50.000 de euro mai puțin decât solicită Petrolul Ploiești.

„Oferta e pe masă. Acum să vedem dacă vor fi de acord cei de la Petrolul și vor accepta”, a declarat Florin Vulturar pentru DigiSport.