Motivul real pentru care Becali le-a taiat salariile fotbalistilor! "Daca avea sanse la titlu, facea un efort"

Adrian Porumboiu stie de ce patronul FCSB a injumatatit salariile.

Fostul arbitru si fostul investitor de la Vaslui spune ca Becali nu le-ar fi luat din bani fotbalistilor daca inca mai avea sanse la titlul. Porumboiu e de parere ca finantatorul FCSB stie ca CFR va lua campionatul si va juca in cupele europene.

"Daca se gandea ca are sanse sa ia titlu, cred ca facea un efort si nu-i venea atat de greu sa plateasca salariile astea, ca sa nu mai fie discutii. Dincolo, la CFR, sunt sigur ca vor lua titlul, vor juca in UCL, vor veni bani, e diferenta de mentalitate si de rezultate prin faptul ca in ultimii doi ani au luat campionatul. De aici produc si vin banii.

Asta cred ca e filosofia celor de la CFR, probabil ca acolo are un cuvant greu de spus Dan Petrescu, probabil le spune, e cel care face ordine in treaba asta e antrenorul. In toata lumea, antrenorul bate cu pumnul in masa si spune ca a trait asa ceva si se bate pentru jucatori. Pe Dan Petrescu il vad facand treaba asta, pe Vintila nu-l vad in viata mea ca ii bate cu pumnul in masa lui Gigi sa spuna treaba asta", a spus Porumboiu, la TelekomSport.