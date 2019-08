MOTIVUL REAL pentru care Andone si-a dat demisia! CULISELE unei decizii luate "la cald": ce s-a intamplat inainte de conferinta de presa

A fost o seara tumultoasa la FCSB. Dupa infrangerea cu Alashkert, esec care a adus totusi calificarea in turul 3 preliminar al Europa League, antrenorul Bogdan Andone si-a dat demisia. Imediat dupa meci, nimic nu anuntat insa furtuna ce avea sa vina.

La flash-interviul de la finalul partidei, Bogdan Andone era abatut si ingandurat din pricina rezultatului si a accidentarilor, dar nu se gandea la demisia. Intrebat in mod clar de reporter daca se gandeste sa plece sau ii este frica de faptul ca ar putea fi demis, Andone a raspus cat se poate de clar: "Cu siguranta nu e placut sa ti se strige demisia, sunt momente delicate, dar incerc sa trec peste, nu imi e frica de demitere!". Mai mult, antrenorul se gandea si pregatea deja partidele cu Astra din campionat, respectiv pe cea cu Mlada Boleslav din turul urmator, meci ce va fi in direct la ProTV.

Lucrurile aveau insa sa ia o turnura neasteapta in aproximativ 10 minute. Patronul Gigi Becali a intrat in direct la ProX dupa esecul cu Alashkert si pe langa jucatori, a pus tunurile si pe antrenor. "La pauza am vorbit cu MM si i-am zis 'Du-te tu din partea mea si vorbește, ca Bogdan e baiat cuminte, dar e pierdut'. L-am trimis sa le zica sa joace fotbal si sa bata in 10. Asta au facut. Cred ca Bogdan Andone e putin depasit. O sa vad maine. E cel mai rusinos meci din istoria Romaniei, de cand joaca Romania fotbal!", a tunat Becali.

Conform informatiilor www.sport.ro, Bogdan Andone a urmarit interventia patronului in vestiar si acesta a fost momentul in care a luat decizia sa-si anunte demisia. Imediat, Andone s-a prezentat in fata jurnalistilor la conferinta de presa si a facut anuntul.