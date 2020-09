Motivul pentru care Dan Petrescu nu se supara daca echipa lui rateaza penalty-uri: "Ce era sa fac, sa ma omor?!"

Antrenorul CFR-ului a vorbit despre meciul dramatic din preliminariile Ligii Campionilor, contra lui Dinamo Zagreb.

Ardelenii au fost eliminati din Champions League dupa ce au pierdut meciul la loviturile de la 11 metri. Penalty-urile ratate au continuat si in campionat, acolo unde Deac nu a reusit sa marcheze da la punctul cu var contra lui Sepsi.

"Am facut lista atunci pe moment, au batut singurii 5 care au vrut, apoi Boli era obligat, pentru ca Camora avea ruptura, Debeljuh nu a vrut sa bata.

Doar pe portar nu l-am intrebat, dar de acum plec acasa, nu mai stau la loviturile de departajare", a spus Petrescu pentru Digi Sport.

Antrenorul "feroviarilor a vorbit si despre meciul de la Campionat Mondial din 1994, pierdut de Romania in fata Suediei.

"La Mondial au fost multi care nu au vrut sa bata, eu am dat si am ratat, ce era sa fac, sa ma omor?! Cand a venit Nea Puiu, multi au spus ca nu bat, eu am zis ca bat si uite ce a iesit, nu mai putem schimba istoria. Daca dadea gol Golofca era erou, la fel eu si cu Belodedici eram campioni mondiali", a povestit Petrescu.

