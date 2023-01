Gică Popescu, președintele clubului, a susținut la finalul meciului că momentul cheie al meciului a fost reprezentat de anularea golul trei al FCSB-ului.

„Un meci nebun. Dacă ar fi să ne uităm la prima repriză trebuie să recunoaștem că am fost norocoși, dar noi am profitat în repriza secundă. Ăsta e fotbalul. Cred că cel mai important a fost atunci când a fost anulat golul lor trei, pentru că după aceea am prins aripi.

Popescu: „Un meci nebun!”

La 2-1 pentru FCSB nu mai speram decât la un egal, însă jucătorii văzând că adversarul a rămas în zece (n.r. - după eliminarea lui Dawa, în min. 90), au pus mingea la centru și au crezut până la final.

În repriza secundă toți jucătorii au avut o atitudine foarte bună. După meciul cu CFR Cluj mă așteptam la o atitudine foarte bună din partea jucătorilor noștri, tocmai de aceea, așa cum am spus, m-a surprins faptul că în prima repriză am făcut un joc slab”, a spus Gică Popescu.

Farul venea după trei meciuri consecutive fără victorie, un egal şi două eşecuri. FCSB a suferit a doua sa înfrângere pe teren propriu în acest campionat. În tur, Farul s-a impus cu 3-1.

În urma acestui rezultat, Farul a acumulat 48 de puncte și a urcat pe primul loc în clasament. FCSB a rămas pe patru, cu 41 de puncte.