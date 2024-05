MM Stoica a dat verdictul după transferul lui Daniel Popa la FCSB: ”Am mai spus, dar degeaba”

După ce a retrogradat cu Chindia Târgoviște la finele sezonului precedent, fostul atacant al lui Dinamo a prins un transfer la Universitatea Cluj, cu care a fost aproape de accederea în play-off.

Cele 11 goluri marcate în acest sezon i-au convins pe cei de la FCSB să plătească 300.000 de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere, astfel că atacantul va juca din sezonul următor la echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce Daniel Popa a fost transferat la echipă ca ”pariu” al lui Gigi Becali.

Mihai Stoica: ”Sper să aibă dreptate și acum”

Oficialul campioanei este de părere că David Miculescu este, în continuare, cel mai bun atacant din țară, opinie care, spune el, nu este luată suficient de mult în considerare.

„Eu fac parte din staff... Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic. Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: 'MM nu-l vrea pe Nikolic'. Îți dai seama ce situație era... Și i-am spus 'Băi, citește acolo! E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta. Așa că fă-mă să mă înșel!'.

Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun... Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

Daniel Popa se află la ”U” Cluj din iulie 2023, moment în care a fost adus liber de contract de la Chindia Târgoviște. Fotbalistul a înscris în sezonul în curs al Superligii 11 goluri în 36 de apariții. Pe deasupra, și-a trecut în cont și cinci pase decisive.

Înainte de a evolua la Universitatea Cluj, Daniel Popa a mai jucat pentru Dinamo București, FC Botoșani și Daejeon Citizen (Coreea de Sud).