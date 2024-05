Ilie Dumitrescu, de partea lui Gigi Becali: "FCSB nu are un jucător ca el"

Atacantul, în prezent la U Cluj, a impresionat în acest sezon și l-a convins pe patronul celor de la FCSB, care a spus că fostul dinamovist este ”pariul său” pentru următoarea stagiune.

În perioada pe care o va petrece la FCSB, Daniel Popa va primi un salariu lunar de 16.000 de euro, cu 4.000 de euro în plus față ce suma pe care o câștiga la U Cluj, anunță fanatik.ro.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Daniel Popa

Fostul internațional român a vorbit despre mutarea făcută de FCSB, explicând că Daniel Popa poate reprezenta un câștig pentru campioana României dacă atacantul va fi integrat cum trebuie la echipă.

"Este un jucător care s-a remarcat. Are o dezinvoltură. Dacă te uiți la golurile lui, sunt niște execuții senzaționale.

Este un jucător de careu, FCSB nu are un 9 ca el. Are și calități fizice, are potențial în ultimii 20 m, cred în copilul ăsta, aleargă bine, are forță în duelurile unu la unu. E un copil cuminte, se pregătește, un caracter frumos. Are nevoie și de puțină încredere. Dacă îl iei tare.. trebuie să gestionezi bine situația", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Gigi Becali dezvăluie: ”E pariul meu”

După ce a anunțat că Florinel Coman nu va mai pleca de la FCSB, Gigi Becali vorbit despre mutarea lui Daniel Popa.

"Cu Daniel Popa deja am negociat, doar trebuie să vorbim cu clubul, să negociem cu clubul.

Am spus că o să vină 5-6 jucători, nu? Deocamdată ăștia doi, Kiki și Popa. Popa este pariul meu, o să vedem! E pariul meu, nu costă mult. Îmi plăcea de Popa de când era la Dinamo", a spus Gigi Becali.