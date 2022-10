După eșecul din Trivale, Rădoi a spus că "suntem proștii satului" și a anunțat că va lua măsuri drastice pentru a evita în viitor astfel de gafe în defensivă.

Mirel Rădoi, criticat public de Gigi Becali

Gigi Becali spune că Mirel Rădoi nu era tipul de antrenor care să își critice public jucătorii, în special în perioada în care cei doi au colaborat la FCSB, iar patronul vicecampioanei îl sfătuiește pe tehnicianul Universității Craiova să își schimbe comportamentul.

"El e finul meu și chiar este un fin dintre favoriți. Eu atât îi transmit lui: el era genul de om care nu critica jucătorii. Eu, când m-am certat cu el prima dată, s-a certat el cu mine din cauza faptului că m-am luat de un jucător la Mogoșoaia, în cantonament, nu mai știu ce jucător. S-a supărat și ne-am certat.

Eu îi transmit lui: tu, care erai omul care nu certa jucătorii... să nu mai facă asta! Echipa lui a dominat, ce să facă? Dacă n-a intrat mingea în poartă și a luat un gol, ce să facă echipa lui? Cum să-i critici pe jucători? Au dominat tot jocul! Bine, eu m-am bucurat că au mâncat bătaie.

Echipa lui Mirel a dominat tot jocul. Ce să facă ăia de la Craiova? Ce să-i facă Papp lui Garita? Garita are viteza a cincea, iar Papp viteza a doua. A trecut pe lângă el. Ce poți să-i faci? Așa l-a născut mama lui, atâta viteza are el. Mie mi-a plăcut ce a jucat Craiova. Că a mâncat bătaie, asta e altceva", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Declarația lui Mirel Rădoi care l-a deranjat pe Gigi Becali

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FC Argeș. Antrenorul Universității Craiova a evidențiat faptul că jucătorii săi au oferit mult prea multe "cadouri" pentru adversari.

„O primă repriză, cred că destul de bună din partea noastră, chiar dacă nu am reușit să marcăm. Am părut mereu mai în întârziere. Repriza a doua... Am crezut că venim cu un ascendent moral după primele 45 de minute. Nu mi-am recunoscut echipa. Probabil a fost vina mea că nu i-am ținut concentrați cum ar fi trebuit să fie. I-am ținut pe vârfuri.

Felicitări celor de la FC Argeș, dar cred că de acum încolo nu ar mai trebui să ne analizeze adversarii, să arunce minge 80 de metri și după facem noi ceva. Minge lungă de la 80 de metri, de la 70 de metri... Și roșu și gol și puteam să mai luăm încă un gol. Dacă suntem proștii satului, așa o să fim.

Nu e prima dată (n.r. când a luat Papp roșu). Nu aș vrea să îndrept atenția doar pentru cartonașul lui Paul. Noi astăzi am ales să blocăm zona centrală, sunt opt jucători care sunt în zonă centrală... Și noi să primim gol pe aceleași lucruri pe care noi le-am antrenat...

Nu avem jucători care să creeze o superioritate numerică prin calitate. Toate problemele noastre... Astea vor fi. Și cadourile astea... Credeam că e glumă, dar ar trebui să scriem pe tricouri UNICEF.

Inconstanța asta și acasă probabil având suportul fanilor ne e mult mai ușor. Creează o presiune în plus față de adversar, pe care noi în deplasare nu o putem face față. În ultimii slabi, am fost slabi ca antrenori. Lotul a rămas la fel, avem nevoie de sânge nou.

Sunt echipe care îți oferă spații și echipa a fost concepută ani de zile să joace pe contraatacuri. În momentul de față, încercând să avem o altă abordare, o posesie, spațiile astea nu mai sunt, pentru că adversarul se retrage.

Nervii mei... De spart nu s-a spart nimic. Am avut o discuție cu băieții.

Nu știu dacă neapărat o umilință (n.r. Silkeborg - FCSB 5-0), din moment ce au adus echipa a doua... Umilințe de genul ăsta o să mai fie, pentru că noi nu putem să producem fotbal.

Se ia de el (n.r. de Nicolae Dică), următorul sunt eu... Nici nu mai contează prietenii. Asta ne e meseria, poate să urmeze decizii. Și de o parte, și de cealaltă. Dacă sunt negative, te apasă să faci anumite lucruri, dar nu ai ce să faci, trebuie să accepți.

Nu, nu neapărat sau nu acum (n.r. să plece de la Craiova), dar nu mi-e rușine să spun, mereu am spus adevărul. În momentul de față ne poate fi mai rău. Dar, decât să fie o rușine să ne temem de play-off, mai bine plec. Dacă nu suntem în stare, atunci nici eu și nici ei nu avem ce căuta la un club așa mare.”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi după meci.