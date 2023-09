Mircea Rednic is back: ”Nu-i place să dea cu capul, nu are șampon”

UTA Arad și FC Botoșani s-au întâlnit sâmbătă seara într-un duel ce a pus cap la cap ultimele două locuri din Superliga României. Fotbaliștii moldoveni veneau după două remize la rând, în timp ce UTA Arad avea un moral scăzut în urma înfrângerilor cu scorul de 1-0 împotriva lui ”U” Cluj și Sepsi OSK.

La conferința din urma meciului, Mircea Rednic nu s-a arătat supărat și s-a amuzat pe seama elevilor săi:

”Am tensiunea normală cu toate că meciul a fost de înaltă tensiune și înalt risc. Am început prost, am făcut greșeșic, nu am reușit să pasăm Golul a venit după o greșeală foarte mică, văzută doar de VAR. I-am surprins cu ceea ce am adus din Liga a doua. Lui Cooper nu îi prea place să îi vină mingea la cap, cred că nu are șampon, nu vrea să își strice coafura.”

După egalul de la Botoșani, arădenii au urcat pe locul 14, în fața lui Dinamo, în timp ce Botoșani a rămas pe ultimul loc, fără nicio victorie ăn acest sezon.