Astfel, ”câinii” vor intra în play-out de pe locul 14, poziție care asigură prezența la baraj, cu 15 puncte. De menționat este faptul că trupa lui Zeljko Kopic va beneficia de rotunjirea punctajului, având în vedere că a încheiat sezonul regulat cu 29 de puncte.

De partea cealaltă, UTA Arad a rămas cu 40 de puncte și este pe locul opt la finalul sezonului regulat, ratând prezența în play-off. Oricum, calculele ar fi fost complicate pentru echipa lui Mircea Rednic și în cazul unei victorii.

Mircea Rednic, atac dur la Zăvăleanu și Florin Prunea”

La conferința de presă de după meci, Mircea Rednic a vorbit despre jocul echipei sale și a amintit și de perioada petrecută la Dinamo. Ultimul său ”mandat” s-a încheiat cu scandal, după ce a fost demis de Răzvan Zăvăleanu și Iuliu Mureșan (ultimul fost administrator special la club).

De atacurile fostului antrenor de la Dinamo nu a scăpat nici Florin Prunea, fostul președinte al clubului.

„Toată lumea se agită că Rednic e în proces, dar sunt oameni la club care încă iau bani și nu știu dacă-i merită. (n.r. - la cine vă referiți?) Zăvăleanu, e al treilea an, are cel puțin 12.000 + TVA. Așa știu sigur. Asta nu-i deranjează, îi deranjează că Rednic are un contract, văd că la alții s-a respectat contractul, la băiatul care tot vorbește și spune că eu am participat foarte serios la retrogradarea lui Dinamo (n.r. - Florin Prunea), așa a înțeles el. A fost sunat și i s-a spus 'Vezi că ai de luat bani', la câtă muncă a făcut el ca președinte.

Mai spuneți-mi și mie, cine a mai împrumutat clubul cu bani? Toată lumea vine cu povești, cu sfaturi, a împrumutat vreunul? Nu vorbesc despre suporteri. Suporterii și Rednic. Zăvăleanu a împrumutat cu bani, nu știu cum a făcut ca administrator judiciar. OK, a făcut-o, dar el avea interesul ca Dinamo să nu dea în faliment și să continue.

Vă deranjează că Rednic are un contract pe care ei nu l-au respectat și ei care au făcut pasul să mă dea afară trebuie să plătească, pentru că Dinamo a retrogradat și a pierdut foarte mulți bani. Eu sunt sigur că cu mine la echipă nu retrogradau, uitați exemplul UTA. Mi s-a dat mână liberă, am format o echipă și m-am bătut la play-off”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.

Dinamo - UTA Arad, scor 1-0. ”Câinii”, victorie mare ”acasă”

Portughezul Goncalo Gregorio (20'), cu şut de la 15 metri, deviat de Ibrahima Conte, a marcat singurul gol al partidei.

Arădenii au controlat repriza secundă şi au avut ocazii bune de a marca prin Tiberiu Căpuşă (33'), Răzvan Trif (72'), dar portarul Adnan Golubovic a intervenit salvator.

Dinamo a mai avut acţiuni periculoase şi după pauză, dar cea mai clară a fost situaţia lui Gabriel De Moura (43'), al căruit şut la colţul scurt a fost respins de Florin Iacob.