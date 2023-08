După cinci etape disputate în primul eșalon al României, giuleștenii au înregistrat o singură victorie(3-0 vs 'U' Cluj), două rezultate de egalitate (0-0 vs Sepsi OSK, 2-2 vs FC Botoșani) și două eșecuri (1-2 vs FC Voluntari, 0-2 vs Petrolul Ploiești).

Mircea Lucescu dezvăluie: „Am vorbit cu Șucu la telefon și mi-a spus asta”

Mircea Lucescu a povestit că a comunicat cu Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor, la telefon, evidențiind faptul că patronul i-a spus cât de greu e să finanțezi o echipă de fotbal în România.

De asemenea, actualul antrenor de la Dinamo Kiev a precizat că rapidiștii sunt ghinioniști în acest start de campionat și că situația precară în care se află acum ar fi putut exista la oricare club.

„(n.r. Credeți că Dan Șucu poate să o ducă pe Rapid acolo unde a dus-o George Copos?) Este un om extraordinar! Ce a făcut el, să iasă din nișa lui de succes pentru a veni aici… Eu am vorbit cu el la telefon și îmi spunea că nu și-a închipuit că e atât de greu. În niciun caz, suporterii să mai facă greșeala pe care au făcut-o cu George Copos!

Pentru că l-au adus în situația să renunțe. Dacă și pe el (n.r. Dan Șucu) îl pierd, la Rapid nu va mai veni nimeni, pentru că el a venit cu tot sufletul, a făcut multe schimbări, a făcut centrul ăsta, a investit. Lângă el, este centrul Pro Rapid care a ajuns într-o stare deplorabilă.

El a reușit să facă și sunt convins că va face mai mult. Are cei doi copii care iubesc fotbalul foarte mult. El, ușor-ușor, se atașează fenomenului, suferă, pentru că asta e specifică suporterului, să și sufere, nu numai să se bucure. De aia spun, ei trebuie să aibă răbdare. Au un antrenor foarte bun, priceput. Ghinionul pe care l-au avut se poate întâmpla oricui”, a spus Mircea Lucescu, potrivit ProSport.

Rapid - Farul Constanța, ora 18:15!

De la revenirea giuleştenilor pe prima scenă din 2021, cele două s-au mai întânit de șase ori, de trei ori s-au impus constănţenii, iar alte trei jocuri s-au terminat la egalitate, potrivit lpf.ro.

Cea mai recentă dispută directă: 6 mai 2023, Farul - Rapid 7-2 (D. Alibec - triplă, T. Băluţă - dublă, L. Munteanu - dublă / Cr. Săpunaru, M. Dugandzic).

Din postura de antrenor, Gheorghe Hagi a mai întâlnit-o pe Rapid de 10 ori în toate competiţiile, a câştigat de patru ori, a remizat de cinci ori şi a pierdut doar un joc (2 aprilie 2006, Poli Timişoara - Rapid 1-3).