După cinci etape disputate în play-off, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere: 1-1 vs Universitatea Craiova, 2-1 vs Sepsi OSK, 1-1 vs CFR Cluj, 2-1 vs Farul Constanța și 0-1 vs Rapid București.

Mihai Stoica sare în apărarea lui Gigi Becali

Contrat de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, lui Gigi Becali, patronul FCSB, i-a fost luată apărarea de către managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica.

Oficialul „roș-albaștrilor” a precizat că FCSB a adus o grămadă de bani federației, evidențiind faptul că echipa din Berceni a reușit să elimine echipe din țările pe care naționala nu a reușit să le învingă.

„Spune că modelul Gigi Becali în Europa nu e... nu are succes în Europa, nu are ce căuta în fotbalul european. A făcut zeci de milioane din fotbalul european. Nu-mi plac divagaţiile astea corporatiste. Mă intersează fotbalul.

Modelul ăsta al nostru, praf din toate punctele de vedere suntem... Am scos reprezentanta Georgiei, Slovaciei, Norvegiei şi am luat milioane, care apoi au fost băgate în fotbalul românesc, la UTA, la cluburi.

Când naţionala României poate elimina Slovacia, Norvegia? Ţin minte 0-4 cu Norvegia la naţională. Nu suntem chiar aşa praf, pe când naţionalele nu văd ce bani aduc în fotbalul românesc. Vreau să fim trataţi cu mai mult respect.

Burleanu e preşedinte. Nu e normal să iasă şi să se răfuiască cu un om pentru care munceşte. FRF este alcătuită din cluburile participante la întrecere”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Gigi Becali, îndemnat să ia măsuri cu Răzvan Burleanu: „E un șantaj ordinar! Nu înțeleg de ce nu-l dă în judecată!”

Săptămâna aceasta, Gigi Becali (64 ani) a anunțat că se retrage oficial din fotbal și că prețul de vânzare pentru FCSB este de 25 de milioane de euro. Omul de afaceri a justificat că nu mai este de acord cu măsurile luate de Răzvan Burleanu (38 ani) și Kyros Vassaras (57 ani) la nivelul FRF și CCA.

Președintele Federației Române de Fotbal nu a stat pasiv la acuzele lui Gigi Becali și a mărturisit că a aflat chiar de la omul de afaceri de anumite practici necurate din trecutul fotbalului românesc. Mai mult, Răzvan Burleanu a afirmat că știe direct de la sursă că patronul FCSB-ului a fost implicat în mai multe meciuri aranjate. Declarație care l-a șocat pe Florin Prunea (54 ani). Drept urmare, fostul portar l-a încurajat pe Gigi Becali să-l dea în judecată pe șeful FRF.

TOATĂ DECLARAȚIA AICI